Entre nous | Tête à tête avec Mariana Mazza

«Les humoristes veulent souvent [provoquer] les rires tout de suite dans un spectacle. Sinon, nous devenons débiles [inquiets] sur scène. Pour moi, ça s’est calmé avec le temps. Je me suis rendu compte que les silences font parfois du bien, à moi et au public. Il donne de l’importance à la blague qui s’en vient plus tard… Le spectateur n’est pas obligé de rire tout le temps. Par contre, l’humoriste doit être drôle tout le temps. Je me suis toujours comparée à une mitraillette qui fait du bien.»