Entre nous | Tête à tête avec l'humoriste François Bellefeuille

Pour Sylvain Ménard, le temps des Fêtes rime avec de belles rencontres. Avec l’émission Entre nous, il a la chance de discuter en tête à tête avec de belles personnalités du monde artistique.

Pour la première édition de 2019, François Bellefeuille nous fait l’honneur de sa présence en studio.

On y aborde la grande réussite de son spectacle Le plus fort au monde, mais surtout la pression qui vient avec le succès de son personnage et de l’espoir de le faire durer dans le temps.

Hypocondriaque avoué, François explique qu’il a cette tendance à vouloir un peu plaire à tout le monde et doit vivre avec une certaine anxiété de performance. Il avoue aussi que sa tête tourne énormément lorsqu’il vit de grandes émotions.

On revient aussi sur son personnage qui a évolué grandement depuis les dernières années en étant beaucoup moins criard tout en gardant une certaine absurdité.