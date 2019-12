La réalisatrice Louise Archambault nous offre «Merci pour tout»

En entrevue à l’émission Puisqu’il faut se lever avec Louis Lacroix et la chroniqueuse culturelle Jessika Brazeau, la réalisatrice Louise Archambault parlait lundi matin de son prochain film, Merci pour tout, qui sortira en salle le 25 décembre.

Elle y discute du film et des personnages qu’elle qualifie de joyeusement imparfaits. Louis Archambault aimait beaucoup les dialogues et la notion de «road-trip» sur le territoire qui était particulièrement amusant et intéressant.

Une belle relation d’amitié se noue d’ailleurs entre les deux protagonistes tout au long du film.

Le scénario se déroule au cours du temps des Fêtes alors que les deux personnages n’aiment pas particulièrement Noël. C’est un lègue qu’elles n’ont pas eu la chance d’avoir, semble-t-il.

On y aborde la question de la présence de deux protagonistes féminins dans une comédie, ce qui est rare, mais au combien rafraîchissant!

On discute aussi de la difficulté de tourner l’hiver et de jouer avec les genres pour la réalisatrice alors que de réaliser une comédie n’est pas si différent d’un drame aux yeux de la principale intéressée.

Elle revient aussi sur le décès de la comédienne Andrée Lachapelle. La réalisatrice était sous le choc de la voir partie si vite. Cette dernière participation de l’actrice à son film Il Pleuvait des Oiseaux, fut pour elle un réel cadeau.