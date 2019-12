Un nouvel enfant et de nouveaux projets pour Véronique Claveau et Bryan Audet

Bryan Audet et Véronique Claveau étaient de passage en studio dans le cadre des grandes entrevues de Paul et Thérèse, et ils étaient accompagnés de leurs deux enfants pour cette dernière émission de la saison qui s'est transformée en véritable réveillon.

L'année 2020 s'annonce très intéressante pour Véronique Claveau, qui nous parle de son dernier projet: le spectacle hommage à Nicole Martin, Nicole – Les chansons d’une vie.

Elle reprendra le micro auprès de Marie-Hélène Thibert, Marie-Michèle Desrosiers, et plusieurs autres artistes. La production reprendra une quarantaine des meilleures chansons de la défunte chanteuse avec des solos, des duos, des trios et des medleys.