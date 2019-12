Sans filtre | La plus belle période de la vie de Patrick Groulx

L'humoriste et animateur Patrick Groulx nous rend visite alors que l’animatrice Marie-Élaine Proulx et lui se sont côtoyés professionnellement aux aurores dans une autre vie.

On revient sur son nouveau spectacle et de la plus belle période de sa vie qu’il découvre actuellement.

Après un petit ménage dans ses amitiés et dans sa vie au fil des années, il se sent vraiment sur son «X» alors qu’il est heureux dans son couple dans son statut de papa, dans sa vie professionnelle et avec la mère de ses enfants.

La séparation avec la mère de ses enfants est un sujet important dans sa vie et de son nouveau spectacle. Il raconte d’ailleurs son passage en thérapie de couple. L’art de bien terminer cette relation qui a fait d’eux de meilleurs parents avec leurs enfants, malgré la séparation.

Patrick Groulx aussi sur l’émotivité qui découle de son passage à l’émission En direct de l’Univers de France Beaudoin à Radio-Canada.

Son nouveau spectacle, où il est très honnête par rapport à ses enfants, se veut un peu être une thérapie pour les parents alors qu’il est classé 16 ans et plus.