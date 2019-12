Lancement officiel de la programmation des Fêtes du 98,5

Le 98,5 a procédé à l’annonce officielle de sa programmation de la période des Fêtes 2019.

Dès le lundi 23 décembre, Louis Lacroix prendra la barre de l’émission Puisqu’il faut se lever en remplacement de Paul Arcand. Il sera accompagné des chroniqueurs Dominic Vallières, François Bessette, Denis Couture, François Gagnon, Jessyka Brazeau, Lynda Piché et Lise Ravary dans le cadre d'une matinale qui sera diffusée de 6h à 9h.

Sylvain Ménard, en plus des remplacements à l'animation de Fabi la nuit en semaine - qu’il partagera avec Jeffrey Subranni, Yvon Delisle et Sabrina Rivet - présentera de nouveau sa série d'entretiens avec des artistes dans l’émission Entre nous.

Après avoir animé l’émission Week-end Extra l’été dernier, Marie-Élaine Proulx prendra cette fois la barre de l’émission quotidienne d’Isabelle Maréchal.

Après avoir été le coup de cœur des auditeurs de l’été 2019, Dan Bigras nous revient en remplacement de Bernard Drainville avec son style coloré et sa grandeur d’âme entre midi et 14h.

La grande Marie-Claude Lavallée revient à nouveau à l'animation de l'émission du retour en remplacement de Patrick Lagacé et sera entourée des chroniqueurs Valérie Roberts, Jérémie Rainville, Lise Ravary, Martin McGuire et Rafael Jacob entre 15h et 17h30.

Plus de sports

Jérémie Rainville prendra le relais de Mario Langlois pour la quotidienne des Amateurs de Sports.

Derek Aucoin nous fera aussi l’honneur et le bonheur de venir animer Bonsoir les Sportifs à quelques occasions en alternance avec Yanick Bouchard et Jeremy Filosa.

Pas de vacances pour le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal Martin McGuire et son analyste Dany Dubé qui seront d’office pour chacune des rencontres du Tricolore pendant la période des Fêtes.

Plaisir, actualités et musique le week-end

Les Week-ends de Paul Houde ne sont pas en reste, alors que Patrick Marsolais prendra la chaise de notre illustre animateur en plus d'être accompagné des chroniqueurs Caroline Legault, François Bessette, François Gagnon, Jessica Harnois, Henry Arnaud, Valérie Beaudoin et Bryan Audet.

L’émission Rock en liberté nous revient elle aussi et son animateur Jeffrey Subranni continuera à meubler les ondes de vos week-ends avec les meilleurs hits de Montréal.

La très grande majorité de nos animateurs et nos collaborateurs réguliers seront officiellement de retour le 6 janvier 2020. Paul Arcand retrouvera le micro le 13 janvier.

L’ensemble de l’équipe du 98,5 en profite pour vous remercier de votre grande fidélité et vous souhaite de très joyeuses Fêtes.