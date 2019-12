La Faille | Série policière avec Isabel Richer et Maripier Morin

C’était la sortie cette semaine de la toute nouvelle série policière «La Faille» sur Club illico et pour l’occasion les deux têtes d’affiche de la série, Isabel Richer et Maripier Morin, sont venues discuter du projet avec Patrick Lagacé.

L’histoire tourne autour de la sergente-détective Céline Trudeau, jouée par Isabel Richer, à qui l’on confie une enquête de meurtre à Fermont.

Cette histoire de meurtre la mènera surtout à renouer le contact avec sa fille Sophie, jouée par Maripier Morin, que Céline n’avait pas vue depuis des années à la suite d’un conflit. Cette réunion viendra faire tomber le château de carte qui représente la vie rangée de Sophie. La colère qu’elle avait enfouie contre sa mère, reviendra à la surface et causera bien des remous.

La camaraderie est palpable entre les deux femmes alors qu’elles étaient en entrevue avec Patrick Lagacé et Catherine Beauchamp. Elles sont revenues sur le bonheur de jouer ensemble et la rudesse de tourner une série en hiver et dans un climat aussi rigoureux que celui de Fermont.

Une série à découvrir!