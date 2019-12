Chansons de Noël | Les classiques de nos chroniqueurs

Le temps des Fêtes est maintenant à nos portes et pour l’occasion, nos chroniqueurs culturels se sont regroupés auprès de notre animateur Patrick Lagacé pour vous présenter leurs coups de cœur musicaux des Fêtes.

Tout d’abord, Patrick Lagacé ouvre le segment avec un incontournable personnage des Fêtes… Michael Bublé et sa chanson: Baby Please Come Home.

Catherine Brisson a fait des choix clairement inusités:

Mary's Boy Child: Oh My Lord

B.A.R.F: 23 décembre

RUN DMC: Christmas In Hollis

Thérère Parisien y va plutôt avec la variété:

Colin James: Please come home for Christmas

Damien Robitaille: La parade du Père Noël

Paul Di'Anno et Paul Samson: Santa Claus is coming

Patrick Lagacé, avant la pause, nous fait entendre l’un de ces coups de cœur:

Mario Pelchat: Minuit chrétien

Sylvain Ménard est davantage dans les classiques:

Bruce Springsteen: Santa Claus Is Comin' to Town

The Beach boys: Little Saint Nick

Band Aid: Do They Know It's Christmas

Catherine Beauchamp nous offre des choix classiques, mais surtout réconfortants:

Ella Fitzgerald: Sleigh Ride

Stevie Wonder: Someday at Christmas

Trans Siberian Orchestra: Christmas Canon

Patrick Lagacé, en terminant, nous offre sa chanson de Noël préférée de tous les temps: