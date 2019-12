«King Lajoie», un documentaire sur le Elvis trifluvien

«On pourrait juger, mais non, et ce n’est pas le constat de la réalisatrice Joannie Lafranière qui présente un documentaire fascinant. Ça ressemble plus à un film de fiction, coté kitsch ça représente Elvis, un gars simple, ultra gentil, qui aime son public et qui construit une vie comme il le voulait. C’est ça qui est beau!»