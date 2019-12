Les Petits Chanteurs de Laval et des voix Boréales en prestation au 98.5

On est bien dans le blitz des fêtes et de l'ambiance de Noël au 98.5.

La preuve, Paul Arcand et son équipe ont eu droit lundi matin à une prestation«privée» de quelques membres des Petits Chanteurs de Laval et des Voix Boréales sous la direction de Philippe Ostiguy.

Au menu: Adeste Fideles, Falala, Écoutez le coeur des anges et Joy to the world.