«Léo»: une émission pas comme les autres

Après une première saison qui s’est avéré un véritable succès, la deuxième saison de l’émission «Léo» vient de sortir sur vos écrans. Paul Arcand reçoit le coauteur de la série, Fabien Cloutier, pour nous parler de la suite des habitants de Walton.

Fabien Cloutier avait hâte de dévoiler les nouveaux chapitres de ce projet qui lui tient tant à cœur, lui qui est à l’origine de l’idée de la série, et qui y joue le rôle principal.

Léo révèle un protrait du Québec qu'on voit moins dans les séries québécoises: celui des régions et des gens qui y habitent. Selon Fabien Cloutier, Léo met de l'avant le mode de vie de ces personnes, et se permet de reparler du statut social dans la société.

Et avec plus de 2 millions de visionnements pour les premiers épisodes et alors que la deuxième saison s'amorce, on nous assure que la troisième saison est déjà en production.

La deuxième saison de Léo est disponible sur Club Illico depuis le 28 novembre dernier,