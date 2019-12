Mamma Mia est de retour pour les Fêtes

La production québécoise de la comédie musicale Mamma Mia sera de retour pour le temps des fêtes à Montréal et à Québec afin de donner la chance à ceux qui n'ont pas pu aller voir le spectacle d'en profiter. Pour l'occasion, Thérèse Parisien s'est entretenue avec Romane Denis, la comédienne qui joue la jeune Sophie.

La comédie musicale à succès sera présentée du 12 au 23 décembre, en plus des supplémentaires, les 26-27-28 et 29 décembre.

L'été dernier, le spectacle a vendu plus de 75 000 billets, et a offert 40 représentations à Montréal, et 25 à Québec en seulement sept mois.

Selon Romane Denis, âgée de 21 ans, ce n'est pas si facile que ça de repartir un spectacle après quelques mois d'arrêt. Les comédiens étaient très heureux de revenir, mais ils ont dû vite se replonger dans l'entraînement physique et la pratique de leurs chansons et chorégraphies.

De plus, il s'agit de la première expérience de Romane Denis sur scène, elle dit qu'elle ne s'attendait pas à obtenir un aussi gros rôle aussi jeune.