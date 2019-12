Gala des Olivier | Mère ordinaire n'y sera pas et explique pourquoi

Bianca Longpré est beaucoup plus qu'une simple mère ordinaire. Celle qui a créé tout un mouvement autour de ses publications en ligne originalement a depuis fait sa marque sur scène dans des spectacles qui attirent toujours davantage de public. Mais la mère ordinaire n’ira pas aux Olivier cette année et ne sera pas non plus en nomination au gala... elle en a fait l’explication sur les réseaux sociaux vendredi sur sa page et dimanche matin sur nos ondes.

La blogueuse, humoriste et créatrice des grandes soirées de party d’humour et de danse de mère ordinaire s’est vidé le cœur sur le mépris qu’on accole à son spectacle et sur le manque d’ouverture du monde de l’humour québécois.

Bianca y explique que l’an dernier elle a fait les démarches nécessaires bien candidement pour que son spectacle soit mis en nomination, mais sans succès, aucun membre du comité de sélection ne serait même allé voir son spectacle.

Des diffuseurs et des producteurs ont tenté selon ce qu’elle raconte de la dissuader à de nombreuses reprises, mais elle a persévéré et force est d’admettre qu’elle a bien fait, car ses spectacles sont un retentissant succès.