«C’est un peu le "Broue" du Québec dans le temps des Fêtes» -Alain Dumas

L’humoriste Alain Dumas nous présentait dimanche la 12e édition du spectacle «Avalanche», une comédie musicale de Noël présentée au théâtre du Vieux-Terrebonne les 14 et 15 décembre prochain.

Ce sont plus de 45 artistes se partagent la scène pour faire revivre les joies et les souvenirs de Noël en théâtre, en danse et en chansons.

L’histoire tourne autour des membres d’une famille qui ont accumulé bien des différends au fil des années et ils se retrouvent bien malgré eux pour le réveillon de Noël, mais finissent coincés sous le même toit par une importante tempête.