Bilan de Louis-José Houde sur une de ses plus grosses années

Ce fut une année chargée, mais surtout réussie, pour l'humoriste Louis-José Houde, qui nous en fait un bilan au micro de Paul Arcand le 5 décembre dernier.

Louis-José Houde n'a pas chômé cette année, avec le film québécois le plus populaire de 2019, Menteur, où il incarne un menteur compulsif. La dernière comédie d'Émile Gaudreault a d'ailleurs été couronnée "succès de l'année" au box-office québécois 2019 avec des recettes de 6,3 millions de dollars.

Il est également toujours en tournée du grand succès qu'est le spectacle Préfère novembre, avec plus de 250 000 billets vendus. Il s'arrêtera notamment les 10 et 11 janvier et 14-15 février prochains à l’Olympia de Montréal.

L'humoriste se dit chanceux et heureux de pouvoir continuer ce qu'il aime faire, et ce, avec la liberté que lui accorde son succès.