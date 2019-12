Sans filtre | L'humoriste Dominic Paquet

On le voit à peu près sur toutes les plateformes, notamment avec son émission Mets-y le Paquet et son spectacle Laisse-moi partir, mais en réalité Dominic Paquet est un homme très privé.

Restant fidèle à ses valeurs, donc sans s'ouvrir sur sa vie privée, l'invité d'Isabelle prend tout de même la peine de nous expliquer pourquoi il est si réfractaire à faire connaître sa famille ou à ouvrir la porte de sa maison.

On profite également de son passage en studio pour parler de son émission où de nombreuses personnes sont piégées par un Dominic Paquet méconnaissable en déguisement, mais aussi de sa participation à la nouvelle émission de Julie Snyder, La semaine des 4 Julie. On pourra y suivre son progrès dans son objectif de remise en forme et perte de poids.