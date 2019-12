Les paris sont ouverts pour les Golden Globes

Il reste moins de 48h avant les nominations des Golden Globes, qui seront dévoilées lundi matin, et il y a beaucoup de gens sur la ligne de départ.

Selon Henry Arnaud, notre correspondant à Hollywood, les pronostics sont très ouverts cette année. Il y a tant de films qui se sont attiré de bonnes cririques cette année, tels que Rocketman, Once upon a time in Hollywood, Hustlers, Knifes Out, etc. qu'il est difficile de déterminer à l'avance lesquels seront nommés.

Henry Arnaud fera partie des quelque 90 journalistes étrangers qui seront juges, et il nous parle de la pression du milieu artistique qui tente tout pour charmer les juges et s'attirer des votes.