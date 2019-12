De la belle visite pour débuter la semaine dans les studios du 98.5. Lundi matin, Isabelle Boulay a profité de son passage pour entonner un extrait du premier album de Noël de sa prolifique carrière.

Avant de répondre aux questions de l'animateur, elle a interprété pour l'équipe et les auditeurs «I’ll be home for Christmas», accompagnée de Simon Godin à la guitare.

Vous pouvez voir et entendre sa prestation sur la Page Facebook de Paul Arcand.