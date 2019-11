« Révolution je pense que ça a réveillé le Québec » - Jean-Marc Généreux

En entrevue avec Paul Houde et Thérèse Parisien dans le cadre de leur émission du Week-end, Jean-Marc Généreux était de passage en studio afin de revenir sur Révolution, cette émission qui a fait redécouvrir la danse au Québec.

La grande finale de Révolution aura lieu dimanche soir prochain et le juge nous parle de l'impact de cette émission dans sa vie, sa carrière, mais aussi sur le Québec.

Selon lui il y aura un « avant » et un « après » Révolution, là où les gens seront plus ouverts à la danse et sur les émotions que ça peut véhiculer.

Il s'ouvre également sur sa fille Francesca, qui est atteinte du syndrome génétique de Rett. Il lui avait dédié la chorégraphie d'ouverture de la demi-finale de l'émission la semaine dernière, vue par plus d'un million de téléspectateurs.