Ricardo a sa propre statue de cire

Cette semaine, le chef Ricardo Larrivée a été intronisé au musée Grévin et a maintenant sa propre statue de cire parmi les plus grandes célébrités québécoises.

Thérèse Parisien était présente à l'événement et s'est entretenue avec Ricardo, qui se disait ému de se voir comme ça, aux côtés de Dominique Michel et Marie-Mai, et nous partage sa réaction.

Le chef se dit impressionné par le travail des sculpteurs et des artistes qui ont travaillé sur sa statue.

Plusieurs personnalités québécoises étaient présentes pour son intronisation, et Ricardo était très touché par leur soutien.