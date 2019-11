«Ça va avoir marqué ma vie et ma carrière» -Mélissa Désormeaux-Poulin «en deuil» d'Ariane Beaumont

«Après cinq ans, on s'attendait à ça parce que dès le départ on ne voulait pas étirer la sauce. Je faisais ma ''tough'', j'avais l'impression que ça allait être facile, mais chaque fois que je parle de la fin de Ruptures et la fin de ce grand personnage-là, ça me fait de la peine, je suis encore en deuil de ça. Je me demande si je vais retrouver ça un jour, j'espère. Ça va avoir marqué ma vie et ma carrière.»