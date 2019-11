Six trophées pour Taylor Swift aux American Music Awards

Taylor Swift a réécrit l'histoire lors de la 47e remise des American Music Awards à Los Angeles, dimanche soir.

Elle raflant six trophées parmi les 29 catégories annoncées lors de ce gala durant lequel les amateurs de musique américains sont appelés à voter pour leurs artistes favoris.

Taylor Swift a battu le record pour l'artiste la plus décorée de tous les temps aux AMA, avec maintenant 29 trophées, quatre de plus que Michael Jackson.

Artiste de la décennie

Outre la catégorie la plus prestigieuse «d’artiste de la décennie», elle a remporté cinq autres prix: artiste de l'année, artiste pop/rock féminine de l'année, artiste contemporaine de l'année, clip de l'année et album pop/rock de l'année.

Notons que Billie Eilish a remporté le prix de la nouvelle artiste de l’année.

Tous les titres:

Artiste de l'année : Taylor Swift

Révélation de l'année : Billie Eilish

Collaboration de l'année : Shawn Mendes et Camila Cabello

Concert de l'année : BTS

Clip de l'année : You need to calm down de Taylor Swift

Artiste social de l'année : BTS

Artiste masculin pop/rock de l'année : Khalid

Artiste féminine pop/rock de l'année : Taylor Swift

Duo/groupe pop/rock de l'année : BTS

Album pop/rock de l'année : Lover de Taylor Swift

Chanson pop/rock de l'année : Without me d'Halsey

Artiste masculin US de l'année : Kane Brown

Artiste féminine US de l'année : Carrie Underwood

Duo/groupe US de l'année : Dan + Say

Album US de l'année : Cry Pretty de Carrie Underwood

Chanson US de l'année : Speechless de Dan + Say

Artiste rap/hip-hop de l'année : Cardi B

Album rap/hip-hop de l'année : Hollywood's Bleeding de Post Malone

Chanson rap/hip-hop de l'année : Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Artiste masculin soul/RnB de l'année : Bruno Mars

Artiste féminine soul/RnB de l'année : Beyoncé

Album soul/RnB de l'année : Free Spirit de Khalid

Chanson soul/RnB de l'année : Talk de Khalid

Artiste rock alternatif de l'année : Billie Eilish

Artiste contemporaine de l'année : Taylor Swift

Artiste américo-latin de l'année : J. Balvin

Artiste inspirant de l'année : Lauren Daigle

Artiste EDM de l'année : Marshmello

Artiste de la décennie : Taylor Swift