Célébrer les 40 ans de "The Wall" en grand

Le 30 novembre prochain, l'album mythiqye de Pink Floyd, "The Wall", comptera sa 40e année de sa sortie en Angleterre, et Richard Petit a prévu une préduction dans l'intention de le souligner comme il se doit. Il nous en dit plus au micro de Paul Houde.

Ils seront au Capitole de Québec le 3 novembre, et à l'Olympia de Montréal les 6 et 7 décembre prochain afin de cél.brer Pink Floyd, mais plus particulièrement The Wall.

Ayant interprété cet album légendaire de nombreuses fois, ils ont décidé pour l'anniversaire d'ajouter des surprises. Ils prévoient jouer l'album au complet, de même que d'autres pièces de leur répertoire pour "compléter l'histoire."

Richard Petit voit loin, et aura même aussi quelque chose de grandiose prévu pour les 50 ans de l'album "Dark Side Of The Moon en 2023.