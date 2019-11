Un album posthume pour Leonard Cohen

Sorti vendredi dernier, le nouvel album de Leonard Cohen, produit par son fils, Adam Cohen, charme les fans à nouveau.

Plusieurs sont surpris de réentendre la voix de Leonard Cohen sur de nouvelles pièces, alors qu'il est mort il y a déjà trois ans. C'est possible grâce à son fils, qui avait promis à son père de terminer les chansons qui étaient toujours en chantier avant son décès.

On retrouve donc sur le nouvel album, intitulé "Thanks For the Dance", des chansons qui avaient notamment été mises de côté de l'album précédent, "You Want It Darker", qui était sorti quelques semaines avant sa mort.

Les chansons qui figurent sur ce nouvel opus sont plus tendres, légères et sensuelles, comparés aux chansons un peu sombres de "You Want It Darker".