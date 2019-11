Un album posthume de chansons originales de Leonard Cohen

Les légendes ne meurent jamais. On l’a vu et mesuré avec Elvis, Hendrix, Bowie, Prince... Il en va de même pour Leonard Cohen.

Non seulement les grands de la musique ne meurent pas, mais leur œuvre continue de croître après leur disparation. Ce sera le cas pour Cohen, le 22 novembre, avec la parution de Thanks for the Dance, un nouvel album de chansons originales qui va voir le jour un peu plus de trois ans après sa mort.

En conversation avec Patrick Lagacé à l’émission Le Québec maintenant, la chroniqueuse Catherine Beauchamp fait entendre quelques extraits des neuf chansons qui se retrouveront sur le disque posthume réalisé par Adam Cohen, le fils du légendaire montréalais mort le 7 novembre 2016.

Enregistrées au moment des sessions qui ont mené à You Want it Darker qui est paru trois semaines après son décès, les pistes sonores de Cohen ont été habillées par son fils, mais aussi par un kyrielle de grands noms (Beck, Patrick Watson, Damien Rice, Daniel Lanois, Jennifer Warnes, Leslie Feist), tant au plan de la réalisation, de l’instrumentation que des voix.