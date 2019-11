Sans filtre | «Je n’ai jamais eu de problème à dire que j’étais homosexuel» - Jean-Philippe Dion

«J’ose dire que je n’ai pas beaucoup de bibittes dans ma tête. Je n’ai pas de carences affectives ou de grand besoin d’avoir tellement d’amour du public. De vouloir me montrer tellement parfait pour être certain que tout le monde m’aime. J’ai souvent été trop parfait, mais parce que je suis perfectionniste et je voulais livrer la meilleure version de moi-même. Mais je n’ai jamais eu de problème à dire que j’étais homosexuel. Mais ma limite, c’est que je ne veux pas faire d’entrevues ou de séances photo en duo. Je trouve ça un peu quétaine d’être posé dans mon fauteuil avec mon chum. Mais je sais que c’est important de parler d’homosexualité»