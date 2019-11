Patrick Senécal, le maître de l'horreur québécois, a pourtant peur de la mort

«J'ai peur de la mort. Je suis comme mon personnage dans le roman qui a à peu près mon âge, la cinquantaine. Il a peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a après la mort et moi, c'est mon cas. Depuis une vingtaine d'années, je dirais que la mort m'achale pas mal comme idée, comme concept. Plus je vieillis, moins je suis en paix avec ça. Plus je vieillis, moins je suis sûr qu'il y a quelque chose après. Cet inconnu-là me fait peur... Que le party continue sans moi, je n'accepte pas ça. L'idée qu'on va fermer la lumière et que je ne sais pas ce qu'il y a une fois que la lumière va être fermée, ça me révolte et ça me fait peur. J'ai peur de la peur, en fait.»