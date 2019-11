Sans filtre | Le dernier sacrement de Denis Bouchard

«Je l’ai créé au CHUM dans une salle pour 60 personnes et deux ans plus tard, on joue dans des salles de 1000 places. […] Ça touche beaucoup les gens et ça interpelle beaucoup les gens. Moi j’ai fait ça entre autres, pour rendre hommage aux gens qui travaillent dans les maisons de soins palliatifs et les bénévoles. […] J’avais lu ça que les gens, qui avaient la fois, mouraient plus en paix. Je me suis alors dit : ''Merde c’est mal parti pour moi… qu’est-ce que je fais avec ça?''.»