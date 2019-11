Nouvel album de Céline | «Je reste avec une petite déception» -Catherine Brisson

«C’est un album qui va dans plusieurs directions; à peu près tous les styles sauf le rap, sont représentés: house, power ballad, dance, pop. À trop vouloir en mettre, on finit par ne plus trop savoir où ça s’en va. Ça perd de son cachet, de son unicité. On passe d’une excellente chanson à une chanson très ordinaire et insipide. Certaines chansons n'auraient pas mérité une place sur l’album.»