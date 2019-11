Sans filtre | Le retour à la terre d'Alex Nevsky

«On est au milieu du verger, au pied du mont Rougemont, j’ai commencé à faire du cidre l’année passée, on a fait 800 bouteilles avec des amis. J’ai commencé à m’intéresser aux pommes, aux oiseaux et je me suis acheté un «quatre-roues», je ne pensais pas que ça allait m’arriver un jour de conduire un «quatre-roues». Je l’ai acheté et je n’avais jamais conduit ça!»