Sans filtre | Kim Thuy et la beauté de la différence

Dans son plus récent ouvrage intitulé Le poisson et l’oiseau, l’auteure Kim Thuy raconte l’histoire d’un poisson qui s’ennuie dans son bocal et qui va à la rencontre d’un oiseau.

L’auteure d’origine vietnamienne s’est inspirée de cette citation d’Albert Einstein : «Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide».