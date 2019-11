Sans filtre | «La peur aiguise mes sens» - Hugo Girard

Après avoir rencontré des membres de gangs de rue, des caïds de la drogue, des motards criminalisés et des marchands d'armes illégales des États-Unis et de l’Europe, Hugo Girard a écrit un livre pour raconter ses anecdotes issues des milieux les plus dangereux au monde.

Publié aux Éditions De L’Homme, le livre «Et comme j’ai peur de rien…» relate les expériences d’Hugo Girard, qui de 2016 à 2018, a animé l’émission À vos risques et périls.