Sans filtre | «La première fois que je l’ai écoutée, ça m’a bouleversé» - Fred Pellerin

«C’est de la poésie du quotidien. Quand la cuisine rime avec mélamine. Quand cette poésie du quotidien arrive à raconter si grand, une si belle histoire d’amour et à la rendre encore plus grande parce qu’elle part de quelque chose qui est sur la racine, qui est sur la souche. C’est mon ami qui m’a envoyé ça par courriel. Je sortais de l’épicerie et je l’ai mis dans l’auto. J’ai arrêté sur le bord de la rue pour la brailler. La première fois que je l’ai écoutée, ça m’a bouleversé»