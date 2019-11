Les célébrités d'Hollywood en proie aux flammes

En Californie, déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur maison en raison des feux de forêt qui font des ravages, qui ont maintenant atteint des quartiers où l'on trouve beaucoup de vedettes.

Henry Arnaud nous informe que des célébrités telles qu'Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Steven Spielberg et LeBron James notamment ont dû quitter leur demeure.

Et on apprend que grâce à un service de pompiers privés onéreux, certaines célébrités ont réussi à sauver leur maison, comme Kim Kardashian et Kanye West, alors que toutes les maisons voisines ont brûlé.



À cause des feux, plus de 2 millions de personnes sont sans électricité dans le sud de la Californie. La situation devrait s'améliorer vers la fin du weekend, une fois que les vnets cesseront.