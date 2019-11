Sans Filtre | Jérémy Demay publie «La Vie»

«Je me sens enthousiaste et joyeux, et à la fois, à l’idée d’être terrifié qu’il n’y a plus juste moi. L’idée de demander si je vais être un bon papa, si je vais avoir la patience de me lever cinq fois par nuit, si je vais avoir la force physique. C’est un mélange de plusieurs émotions en même temps. Ce n’est pas que de la joie. […] J’ai toujours eu une grosse peur de l’engagement et là, c’est pour de bon. Un mariage, tu peux quitter. Un achat, tu peux quitter, mais une fille je ne peux pas quitter ça et je ne pourrai jamais quitter ça.»