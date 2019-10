Sans filtre | Richard Petit, auteur-compositeur-capitaine

«Je suis rendu 4000 milles nautiques en Atlantique. C’est de la navigation côtière, nord-sud. J’ai fait de La Guadeloupe à Nassau, de Nassau à New York deux fois. Mon terrain de jeu, ce sont les Bahamas. En famille, on fait environ un mois de navigation l’hiver à explorer le paradis que ce sont les îles Exumas. On va d’île en île où il n’y a aucune habitation. L’eau est turquoise et transparente»