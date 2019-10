Sans filtre | Réal Béland confie qu’il est atteint du syndrome d’Asperger

«Ma fille est née autiste, mais on ne le savait pas. Elle est très renfermée, antisociale. Mais je lui disais : ‘’ne t’en fais pas je suis pareil’’. Vers 6-7 ans, son diagnostic d’autisme a migré vers l’Asperger. J’étais là dans le bureau avec elle quand on lui a dit qu’elle était Asperger et j’ai dit au monsieur qu’il était en train de me décrire. Et il m’a dit que je l’étais parce que c’est génétique et ça se transmet»