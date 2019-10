«Je me pince un peu» -Jean-Marc Vallée rencontre Paul Arcand

«Je me pince un peu quand je me retrouve aux Oscars, aux Emmys avec tous ces gens-là. Il y a des acteurs célèbres que je ne connais pas, qui m'abordent en me disant qu'ils aimeraient que nos chemins professionnels se rencontrent. Je leur dis: moi aussi, beaucoup. Je me pince, je pense que je vis quelque chose qu'exceptionnel, d'assez unique Je me trouve chanceux et privilégié et oui, je le suis encore un peu intimidé, toujours un fan ou un petit gars.»