Le 41e Gala de l'ADISQ: l'année des femmes et encore de... Louis-José Houde

...et pour Ginette Reno

Sans surprise, Ginette Reno a remporté le Félix remis à l’Album contemporain de l'année pour son disque À jamais, devant d’autres poids lourds comme Robert Charlebois et Michel Rivard, ainsi que des jeunes artistes comme Ingrid St-Pierre et Lou-Adriane Cassidy.

On dit sans surprise, car À jamais a remporté le Félix de l’Album meilleur vendeur, mercredi. Une victoire devenait alors prévisible. C’est la cinquième fois depuis 1980 que Ginette Reno voit l’un de ses albums remporter un Félix dans une catégorie d'album en plus d’être couronné meilleur vendeur (1980, 1989, 2009, 2001 et 2019).

« J'ai regardé dans le dictionnaire... Contemporain, ça veut dire vieux, je pense, a déclaré la grand chanteuse, émue. Je suis comme une petite fille. »

Roxanne Bruneau triomphe

La chanson de l’année revient aussi à une femme, Roxanne Bruneau, pour Des p’tits bouts de toi. Elle a eu le dessus sur Léo Gagné (2 Frères), Tu trouveras la paix (Artistes variés pour Renée Claude), Fous n’importe où (Charlotte Cardin & Cri), Dans la nuit (Cœur de pirate et Loud), Tout le monde (Corneille), La tempête (Marc Dupré), Pitou (Les Louanges) Outre tes yeux Simon! (Les Trois accords) et Fallait y aller (Loud).

La consécration de Loud

Loud, justement, a été l’interprète masculin de l’année face à Hubert Lenoir, Fred Pellerin, Marc Dupré et Éric Lapointe qui brillait par son absence en raison d’une accusation de voies de fait dont il fait l’objet depuis quelques jours. Une belle consécration pour Loud qui a offert deux concerts au Centre Bell au cours de la dernière année.

Personne n’a été surpris d’apprendre que Bleu Jeans Bleu a obtenu le Félix du Duo ou groupe de l’année devant des pointures comme Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords, 2 Frères ainsi que Alaclair Ensemble. Le succès de la chanson Coton ouaté est de l’ordre du phénomène.

Cela dit, comment se fait-il qu'elle n'était pas en nomination pour la catégorie de la Chanson de l'année? Mystère.