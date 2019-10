Le 41e Gala de l'ADISQ: l'année des femmes

Stréliski a aussi remporté le Félix de Révélation de l'année pour un improbable doublé. Son disque Inscape a été couronné Album instrumental de l’année lors du premier gala, mercredi, lui offrant ainsi un triplé.

Doublé pour Cœur de pirate...

Cœur de pirate a été couronnée interprète féminine de l’année devant Ariane Moffatt, Ginette Reno, Lara Fabian et Marie-Mai en plus de voir son disque En cas de tempête, ce jardin sera fermé être le lauréat de la catégorie Album de l’année – Pop. Il s’agit des septième et huitième Félix pour la pianiste depuis son titre de Révélation de l’année il y a dix ans (2009). Elle avait remporté le titre d'Interprète féminine de l'année en 2012.