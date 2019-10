Le 41e Gala de l’ADISQ est en cours à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal. Animé pour la 14e fois d’affilée par Louis-José Houde, le gala vise à souligner l’excellence de la musique québécoise.

Fidèle à sa tradition depuis plusieurs années, le numéro d’ouverture a été un pot-pourri de chansons du moment à saveur urbaine avec Loud, Sarahmée, Souldia, FouKi et Koriass qui s’est transporté de la scène à la mezzanine.

Douze trophées doivent être remis au terme de la soirée.

L'immortelle Ginette

Sans surprise, Ginette Reno a remporté le Félix remis à l’Album de l'année - Adulte contemporain pour À jamais, devant d’autres poids lourds comme Robert Charlebois et Michel Rivard, ainsi que des jeunes artistes comme Ingrid St-Pierre et Lou-Adriane Cassidy. On dit sans surprise, car À jamais a remporté le Félix de l’Album - Meilleur vendeur, mercredi, au premier gala. Une victoire devenait alors prévisible.

C’est la cinquième fois depuis 1980 que Ginette Reno voit l’un de ses albums remporter un Félix dans une catégorie en plus d’être couronné meilleur vendeur (1980, 1989, 2009, 2001 et 2019).

Alaclair Ensemble l'emporte

Le sens des paroles, du collectif Alaclair ensemble, a remporté la palme dans la catégorie rap qui était particulièrement relevée cette année avec Koriass, Loud, Fouki et Souldia. Ce que les membres d'Alaclair Ensemble ont souligné en allant chercher leur trophée.

Stréliski devant Les Louanges

Première surprise de la soirée, le sacre de Alexandra Stréliski, une artiste qui fait de la musique instrumentale, devant Les Louanges - le favori - dans la catégorie Révélation de l'année. Les Louanges avaient remporté les Félix de l'Album de l'année - Alternatif et l'Album de l'année - Choix de la critique, mercredi.

Florent Vollant a été le premier lauréat de la nouvelle catégorie Artiste autochtone de l'année. Tous les autres artistes nommés l'ont rejoint sur scène. S'il a remercié l'ADISQ, Vollant a ajouté avec justesse: « Nous ne sommes pas ici autochtones car nous sommes autochtones, mais parce que nous sommes bons. »

Coeur de pirate, visiblement surprise, a été sacrée pour l'Album de l'année - Pop En cas de tempête, ce jardien sera fermé.

« Je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien préparé. Mais ce que je retiend de ce disque, c'est que le public était là pour l'écouter.

Plus de détails à venir…