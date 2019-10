Sans filtre | Michel Rivard, en toute intimité

«Je voulais enfin parler de l’histoire de mes parents. C’est le triangle entre mon père, ma mère et moi. Je voulais parler d’une histoire où un enfant qui arrive et qui n’était pas prévu. Je suis un accident. Ce n’était pas du tout leurs intentions de se marier, mais la pression des familles, de l’église et de la société a fait qu’ils l’ont fait. Ils ont été mariés 35 ans et c’était basé sur un arrangement et non sur l’amour»