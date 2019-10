L'Homme Gémeau: pour repousser les limites du cinéma

Peut-on échapper à soi-même? C’est en partie la prémisse du film L’Homme gémeau (Gemini Man) mettant en vedette Will Smith qui repousse encore plus les avancées technologiques au cinéma.

Comme l’explique Valérie Roberts au micro de Bernard Drainville, le réalisateur par Ang Lee, oscarisé pour Brokeback Mountain (2005) et The life of Pi (2012), propose ici un film qui se démarque par son avancée technologique.

« Dans le film, Will Smith donne la réplique à… Will Smith. Mais à un Will Smith 30 ans plus jeune. Donc, l’acteur principal du film est aussi son acteur secondaire.