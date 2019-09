Sans filtre | Stéphane Rousseau se confie sur le décès de sa mère

Le cancer touche de plus en plus de gens et l’humoriste Stéphane Rousseau en sait quelque chose. Sa mère, son père, sa sœur et son grand ami, Patrick Bourgeois, sont tous décédés de cette maladie.

Stéphane Rousseau n’avait que 12 ans quand sa mère Berthe est décédée du cancer du côlon.