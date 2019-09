Le livre «Les dix commandements de Bruno» : des conseils sans propos moralisateurs

«Je veux donner des conseils sans faire la morale. Je préconise un changement de culture et d'habitudes. il faut donner et apprendre à recevoir. Je donne des trucs aux gens pour apprécier les autres, et soi-même. On est dans un monde très individualiste où les gens pointent facilement les défauts qui dépassent... C'est pourtant plus valorisant d'aller chercher les points positifs des personnes, d'utiliser les forces des autres et améliorer l’esprit d’équipe.»