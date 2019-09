«Je n'ai pas de grandes ambitions de déménager à Hollywood » -Xavier Dolan

Et, phénomène extrêmement rare, Xavier Dolan s’est aussi prononcé sur sa vie amoureuse.

« J’ai vécu peu de grandes d’histoires d’amour. Pour moi ça été souvent des histoires qui n’étaient pas réciproques. Des histoires qui ne fonctionnaient pas. »

Xavier Dolan a mentionné que son prochain projet ne serait peut-être pas en cinéma mais s’orienterait davantage vers une série télé qui ne serait pas dédiée à une plateforme de diffusion en ligne québécoise.

« Ça fait 10 ans que je fais des films. Je les fais vraiment à ma façon, en 35 mm, J’ai besoin de temps pour tourner. Il y a un ensemble de choses qui me rendent bon et si on bouleverse trop ce microcosme-là, je peux devenir mauvais. C’est très dur de prendre ces standards-là et de les appliquer au moule de la télévision québécoise où on tourne excessivement rapidement, où il y a de moins en moins d’argent à chaque année. Je ne crois pas que je serais assez compétent pour diriger ce genre de projets. »

Matthias et Maxime raconte les répercussions d’un baiser échangé entre deux amis d’enfance pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

Le film prendra l’affiche le 4 octobre.

Matthias et Maxime

Distribution

- Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Anne Dorval, Marilyn Castonguay, Catherine Brunet et Camille Felton,