Orchestre Métropolitain: contrat à vie pour Yannick Nézet-Séguin

L’Orchestre Métropolitain de Montréal a procédé lundi à l’annonce du renouvellement de contrat de son directeur artistique et chef principal, Yannick Nézet-Séguin. L’entente n'établit pas de durée précise. Elle sera effective tant et aussi longtemps que les musiciens, le chef et le conseil d’administration de l’OM continueront à vouloir travailler ensemble.

Yannick Nézet-Séguin, qui entamera sa 20e saison à la direction de l’Orchestre Métropolitain cet automne, a vu son ensemble grandir sous sa direction au fil de ces deux décennies, alors que sa propre carrière n’a elle aussi cessé de prendre de l’expansion.