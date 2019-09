Sans filtre | Le chanteur Bruno Pelletier

«Il n’y a même plus de lecteur de disque dans les nouvelles voitures. Je me le demande depuis déjà trois albums. Devrais-je passer complètement au numérique? Non. Bien des gens achètent encore des disques lors des spectacles. Ils aiment encore l’objet. Puis, ça va avec une certaine génération. Celle qui écoute ce que je fais. Ceux qui ont 45 ans et plus. Malgré cela, tout nous pousse à cesser de produire des disques, dont les plateformes numériques. Malheureusement, elles ne rapportent pratiquement rien aux artistes, dans la réalité québécoise. J’ai milité. J’ai confiance que les kids vont trouver la solution, car il n’y a pas actuellement de volonté politique.»