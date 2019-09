Les grandes entrevues de Paul et Thérèse: l'humoriste Korine Côté

Korine Côté était de passage dans nos studios dimanche matin afin de parler de son nouveau spectacle, Gros Plan, qui est actuellement en rodage dans plusieurs salles du Québec.

L’humour de Korine Côté est bien assorti à sa personnalité; intelligent et authentique. En effet, l’humoriste qui a fréquenté les bancs de l’École nationale de l’humour et qui a gradué en 2008 a connu beaucoup de succès suite à son premier spectacle et aux nombreux projets dans lesquels elle a participé.

Au micro de Paul Houde, elle discute des défis associés à la création d’un second spectacle, des défis du métier d’humoriste, de compétition et de la maternité.