TIFF: les gagnants et les perdants

Festival international du film de Toronto qui prendra fin dimanche, après 10 jours de festivités.

Une des grandes gagnantes cette année est sans aucun doute Jennifer Lopez, pour son interprétation dans le film Hustlers, au côté de Constance Wu et Julia Stiles, avec qui elle partage l’écran. Selon les prédictions, son interprétation pourrait lui valoir des prix aux Golden Globes ainsi qu’aux Oscars.

René Zellweger a quant à elle obtenu une ovation pour son rôle dans Judy, un film portant sur la vie de Judy Garland qui a également été très bien reçu.

Du côté des perdants, Nathalie Portman est arrivée au festival avec plein d’espoir afin de présenter le film Lucy in the Sky, un film où elle interprète une astronaute qui revient d’une mission spatiale et qui a du mal à retrouver sa vie et son apparent parfait rêve américain. Malheureusement le film n’a pas été bien reçu et la sortie en salle pourrait même être repoussée.

